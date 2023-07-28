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Dünya

Almanya'da muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıtıldı

Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıtıldı.

Mesut Zeyrek  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Almanya'da muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıtıldı Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

DİTİB Genel Merkezi'nde bulunan Köln Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası, muharrem ayının 10'uncu gününe tekabül eden Aşure günü dolayısıyla cuma namazı sonrası yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Adem Onur, geleneksel olarak her yıl muharrem ayında düzenledikleri aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aşurenin önemli bir gelenek olduğunu söyleyen Onur, "Farklı ürünlerin farklı kazanda kaynayıp birleşip güzel bir tat oluşturduğu gibi burada özellikle farklı milletlerin, farklı kültürlerin, farklı etnik yapıların aynı kazanda kaynayıp birbirlerinden güzel bir tat almalarını ümit ederek birliğe, beraberliğe vesile olmasını arzu ve dua ederek böyle bir etkinliği gerçekleştirmiş olduk.” dedi.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara ise muharrem ayının bereket, huzur ve barış getirmesini dileyerek, "Muharrem ayı, İslam alemi ve insanlık için çok önemli bir aydır. Birlik ve beraberlik ayıdır. İnsanların kaynaştığı, sevgiyi ve dostluğu, paylaşımı hatırladığı en güzel zamanlardan biridir." ifadelerini kullandı.

Cami avlusunda ikram edilen aşureye Türklerin yanı sıra diğer milletlerden Müslümanlar da yoğun ilgi gösterdi.

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