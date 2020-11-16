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Dünya

Almanya'da Mısır için casusluk yapan kişi hakkında dava açıldı

Almanya Federal Başsavcılığı, Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir kişi hakkında Mısır istihbaratına çalıştığı iddiasıyla dava açtı.

Cüneyt Karadağ   | 16.11.2020
Almanya'da Mısır için casusluk yapan kişi hakkında dava açıldı

Berlin

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Berlin Eyalet Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, Alman vatandaşlığı bulunan Amin K'nin Mısır adına ajanlık yapmakla suçlandığı ifade edildi.

Açıklamada Basın ve Enformasyon Dairesi'nin ziyaretçi bölümünde görevli olan Amin K'nın 2010'dan bu yana Mısır'ın Dış İstihbarat Servisi'ne (Gis) bilgi sızdırdığı vurgulandı.

Anayasa Koruma raporuna giren casusluk olayı

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) temmuzda açıklanan 2019 yılı raporunda, Basın ve Enformasyon Dairesi'nde bir görevli hakkında yıllardır Mısır gizli servisine çalıştığı iddiasıyla Federal Başsavcılık tarafından soruşturma açıldığı bildirilmişti.

Raporda, Mısır istihbarat servisinin, Almanya'da yaşayan muhalif kişi ve gazetecileri takip etmek için faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde Mısır'ın Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından diktatörlükle yönetildiği, işkence ve idam cezalarının uygulandığı bir ülke olduğunun altı çizilerek, muhalif gazetecilerin de sıkı takip altında olduklarına yer verilmişti.

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