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Dünya

Almanya'da "linyit köyü" bölgesinde engelli çevreciler eylem yaptı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'ta, bir grup engelli çevreci kömür madeninin genişletilmesinin doğaya vereceği zarara dikkati çekmek amacıyla eylem düzenledi.

Mesut Zeyrek   | 16.01.2023
Almanya'da "linyit köyü" bölgesinde engelli çevreciler eylem yaptı Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Lützerath

Ormanlık alanların kaybı ve doğal yaşamın zarar görmesine karşı çıkan engelli çevreciler, bu soruna dikkati çekmek ve bölgede 6 gündür eylem yapan çevrecilere destek vermek amacıyla tekerlekli sandalyeleriyle halatla kendilerini beton köprüye astı.

Polis daha sonra vinç yardımıyla eylemcileri aşağı indirdi.

Öte yandan, bölgede beton bir tünelde bulunan ve daha önce çağrılara uyarak tüneli terk eden 8 aktivistin ardından tünelde kalan son 2 aktivistin de tüneli kendi istekleriyle terk ettiği belirtildi.

Eylemin 2 aktivist için yasal sonuçlarının olup olmayacağının henüz bilinmediği kaydedildi.

Polis maden bölgesine girişleri yasaklarken, bölgeye yakın bir alanda toplanan çevreciler müzik eşliğinde dans edip slogan attı.

Almanya'da kömür üretimi kısa vadede artacak

Almanya hükümeti, 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi.

Hükümet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı.

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