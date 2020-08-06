Euro
8.45
Dolar
7.10
BIST 100
1,087.33
Altın
2,046.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne bu hafta da eylemini sürdürdü.

Cüneyt Karadağ   | 06.08.2020
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü

Berlin

Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in fotoğrafı bulunan tişört ve elinde "PKK bir virüstür" yazılı pankartla başkent Berlin'in merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın (Brandenburger Tor) önünde eylem yaptı.

Evlat nöbeti tutan acılı anne kızına evine dön çağrısı yaparak, "Kızım yeter artık aklını başına topla lütfen evine geri dön. Daha kötü bir sonuçla karşılaşmadan neredeysen oradan ayrıl ve evine dön." dedi.

Kızının 10 Ağustos'ta doğum günü olduğunu ifade eden Maide T, "Doğum gününde kızımla olmak istiyorum. Ben gerçekten doğum günü hediyesi olarak kendisinin gelmesini çok diliyorum. Benim için en büyük hediye olur. Onun doğum gününü onsuz kutlamak, onsuz anmak bana çok ağır geliyor" diye konuştu.

Maide T'ye destek için toplananlar da "Lütfen bana kızımı PKK’dan kurtarmak için yardım edin", "PKK bir virüstür" yazılı pankart açarak, üzerinde Nilüfer T’nin fotoğrafı ile "PKK tarafından kaçırıldı" ifadesi bulunan tişörtler giydi.

Maide T, 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum." diyerek evden ayrılan kızından o günden beri haber alamıyor. Acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" adlı derneğin önünde, Başbakanlık ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz yoktur
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 981 bini geçti
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sahte Kovid-19 içerikleriyle ilgili paylaşım
Türkiye genelinde en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapılacak
Son 24 saatte Çin’de 37, Güney Kore’de 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü

Diyarbakır annelerinden Ay: Oğlumu alıncaya kadar mücadelem sürecek

Diyarbakır annelerinden Övünç: 11 ay oldu buradayım, 11 yıl da geçse buradan gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğlum gelse çifte bayram yaşarım

Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğlum gelse çifte bayram yaşarım
Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor

Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'na buruk giriyor

Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'na buruk giriyor