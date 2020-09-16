Euro
8.89
Dolar
7.49
BIST 100
1,112.96
Altın
1,965.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Niğde’de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Almanya'da ırkçı paylaşımlarda bulunan 29 polis açığa alındı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, WhatsApp'daki sohbet gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulunan 29 polis açığa alındı.

Mesut Zeyrek   | 16.09.2020
Almanya'da ırkçı paylaşımlarda bulunan 29 polis açığa alındı

Köln

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu olayla ilgili Essen kentinde 34 mekana 200 kişiyle düzenlenen şafak baskınında, elde edilen bazı delillere el konulduğunu söyledi.

Reul, polislerin açığa alınma sebebinin dahil oldukları 5 ayrı sohbet grubunda aşırı sağcı propaganda yaymak ve Neonazi içerikli paylaşımlarda bulunmak olduğunu belirtti.

Bakan Reul ayrıca, bu polislerin anayasaya aykırı söylemlerde bulunduğunu, aralarında Hitler ve Yahudiler için kurulan gaz odalarının resimleri ile gamalı haç sembollerinin de yer aldığı 100'den fazla sembol kullandıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Reul, söz konusu suçların kişisel ve münferit olmasını umduğunu ancak olayın bireysel vaka değil geniş çaplı olduğunu ve bunu polis teşkilatı adına utanç olarak gördüklerini kaydetti.

Söz konusu polislerin 25'inin Essen Emniyet Müdürlüğüne bağlı çalıştığı, polislerin bazılarının yönetici düzeyinde bazılarının ise özel kuvvetler gibi önemli birimlerde görev aldığı bilgisi paylaşıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
OECD: Kovid-19 nedeniyle ekonomide belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor
İran'da son 24 saatte 179 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 753 bini aştı
İran'da Kovid-19'a yakalanan çocuk sayısı artıyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 500'ü geçti

Benzer haberler

Almanya'da ırkçı paylaşımlarda bulunan 29 polis açığa alındı

Almanya'da ırkçı paylaşımlarda bulunan 29 polis açığa alındı

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan anneden Başbakanlık önünde eylem

BioNTech aşı çalışmalarının hızlandırılması için Almanya’dan 375 milyon avro destek alacak

Kremlin Rus muhalif Navalnıy'nın ülkeye dönmekte 'özgür' olduğunu duyurdu

Kremlin Rus muhalif Navalnıy'nın ülkeye dönmekte 'özgür' olduğunu duyurdu
Zehirlendiği iddiasıyla Berlin’de tedavi gören Navalnıy’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Zehirlendiği iddiasıyla Berlin’de tedavi gören Navalnıy’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

AB Konseyi Başkanı Michel: Çin ile karşılıklı, sorumlu ve adil bir ilişki kurmak istiyoruz

AB Konseyi Başkanı Michel: Çin ile karşılıklı, sorumlu ve adil bir ilişki kurmak istiyoruz