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Dünya

Almanya'da ilaç tedarikindeki darboğaz her gün 1,5 milyon kişiyi etkiliyor

Almanya'da ilaç tedarikinde yaşanan darboğazın her gün 1,5 milyon kişiyi etkilediği bildirildi.

Erbil Başay  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Almanya'da ilaç tedarikindeki darboğaz her gün 1,5 milyon kişiyi etkiliyor

Berlin

Nordrhein Eczacıları Birliği Başkanı Thomas Preis, Alman kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, her iki reçeteden birinde tedarik sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Bu, Almanya'da her gün 1,5 milyon insanın tedarik darboğazından etkilendiği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Preis, bunun da eczanelerde çok fazla iş yükü yaşanmasına neden olduğunu aktararak, antibiyotiklerin çok az olması nedeniyle tedarik sürecinde sıkıntıların yaşandığını kaydetti.

Ülkede doktorların çoğunlukla patent koruma süresi dolan ilaçları yazdığını ifade eden Preis, bu ilaçların da giderek az bulunduğunu anlattı.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise bu yıl geçen kışa göre ilaç tedarikinde daha iyi durumda olacaklarını savundu.

Lauterbach, ilaç üreticileriyle temasta olduklarını ve üreticilerin 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Üretim büyük ölçüde artacak." dedi.

Almanya'da ilaç tedarik sıkıntısına karşı yasa çıkarıldığına işaret eden Lauterbach, yasanın etkisini göstermesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Lauterbach, ilaç üretiminin Almanya'da yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, yeni bir tesisin inşa edilmesinin de zaman aldığını kaydetti.

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