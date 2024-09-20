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Dünya

Almanya'da IGMG Brühl Camisi dualarla ibadete açıldı

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl'de inşa edilen İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Brühl Camisi'nin açılışı dualarla yapıldı.

Mesut Zeyrek  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Almanya'da IGMG Brühl Camisi dualarla ibadete açıldı Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Cami ve sosyal tesislerden oluşan külliyeyle 8 bin metrekare alan üzerine 8 yılda inşa edilen camide, aynı anda bin kişi namaz kılabilecek.

Dualarla başlayan açılış törenine Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Hikmet Armağan, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Brühl Belediye Başkanı Dieter Freytag, IGMG Brühl Camisi Dernek Başkanı Mehmet Kara, diğer din temsilcileri, IGMG yetkilileri ve çevre sakinleri katıldı.

IGMG Genel Başkanı Ergün, burada yaptığı konuşmada, şehrin yerel yöneticileri ve bağışçılar başta olmak üzere, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ergün, "Arkamda gördüğünüz bina sadece ibadethane değil, insanların yaşadığı ve yaşattığı yerdir. Bunun için Allah'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Kuruluşumuz adına ve kendi adıma bu güzel dini mekanın görünen ve görünmeyen destekçilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek caminin açılışı yapıldı.

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