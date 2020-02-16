Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da Hamit Paksoy'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi

Almanya'nın Wuppertal kentinde, Türk kökenli Hamit Paksoy'un, iki yıl önce polisler tarafından evinde vurularak öldürülmesi protesto edildi.

Mesut Zeyrek   | 16.02.2020
Almanya'da Hamit Paksoy'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Wuppertal

Wuppertal İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen protesto gösterisine, polis tarafından vurulan Hamit Paksoy'un eşi Agnes ile çocukları Altan ve Maviş Paksoy da katıldı.

Gösteriyi düzenleyen Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş, Hamit Paksoy'un silahsız olmasına rağmen polislerce katledilmesinin ikinci yılında bir araya geldiklerini ve bu olayı unutturmayacaklarını söyledi.

Güneş, "Mahkeme, olayı kapatmak istemişti ancak buna itiraz edildi ve üst mahkemede dava devam ediyor. Bir Türk vatandaşının katledilipte hiçbir şey olmamış gibi olayın unutulmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bugün burada bu olayı protesto ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Paksoy'un evinde yapılan aramada, suç teşkil eden hiçbir delile rastlanmadığını ve olaydan sonra hiçbir polisin cezalandırılmadığını anımsatan Güneş, "Hani insan hakları? Bu nasıl bir adalet?" dedi.

Törende konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Maviş Paksoy, olaydan sonra çok zor günler yaşadıklarını ve babasının hakkını savunmak için mücadeleyi asla bırakmayacaklarını belirtti.

Olay

Wuppertal’de 9 Şubat 2018'de, 30 kişilik özel polis birliği, hakkında arama kararı bulunan Hamit Paksoy'un (44) evinin kapısını kırıp, içeri girerek öldürmüştü.

Paksoy'un silahsız olduğu halde vurularak öldürülmesi, özellikle ülkede yaşayan Türkler tarafından büyük tepki çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Hindistan'da Vatandaşlık Yasası protestoları sürüyor

Hindistan'da Vatandaşlık Yasası protestoları sürüyor

Almanya'da Hamit Paksoy'un polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi

Öğrenciler İBB önünde ulaşım zammını protesto etti

Libyalılar Hafter'in petrol üretimi ve ihracatını durdurmasını protesto etti

Libyalılar Hafter'in petrol üretimi ve ihracatını durdurmasını protesto etti
Lübnan'ın yeni hükümetinin güven oylaması, protestoların gölgesinde başladı

Lübnan'ın yeni hükümetinin güven oylaması, protestoların gölgesinde başladı
Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik protesto edildi

Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik protesto edildi