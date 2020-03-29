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Dünya

Almanya'da DİTİB'den Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan din eğitimi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Temel Dini Bilgiler" ve "Kur'an-ı Kerim" dersleri uzaktan eğitimle verilmeye başlandı.

Mesut Zeyrek   | 29.03.2020
Almanya'da DİTİB'den Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan din eğitimi

Köln

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) başlatılan sistemde, uzman din görevlileri tarafından dijital ortamda Temel Dini Bilgiler ve Kur'an-ı Kerim dersleri işleniyor. 

Dersler istenildiği zaman çevrim içi olarak tekrar izlenebiliyor.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, dünyanın büyük bir salgınla mücadele ettiği bu dönemde sivil toplum örgütleri, cemaatler ve bireylere de büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

DİTİB olarak süreci başından beri takip ederek önemli kararlar aldıklarını aktaran Türkmen, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimiz bizlere asırlar öncesinden 'salgın hastalık olan bir yere girilmemesini ve salgın hastalık olan bir yerden de çıkılmamasını' tavsiye etmektedir. Gerek bu değerlerimiz gerek federal hükümetimizin ve eyalet hükümetlerimizin gerek sağlık kurullarının tavsiyesi üzerine bu uygulamayı başlattık."

Türkmen, camilerin dolup taştığı günlere bir an önce kavuşmayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

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