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Dünya

Almanya'da DİTİB camisine İslamofobik mektup gönderildi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Lörrach beldesinde bir camiye İslamafobi içerikli mektup gönderildi.

Mesut Zeyrek   | 27.11.2020
Almanya'da DİTİB camisine İslamofobik mektup gönderildi

Nordrhein-Westfalen

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Lörrach Merkez Camisi'ne gönderilen mektupta Fransız Charlie Hebdo dergisinin kapak fotoğrafı ile İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadeler yer aldı.

DİTİB Lörrach Merkez Camisi Dernek Başkanı Basri Belgen, dün akşam saatlerinde posta yoluyla gönderilen ve mühürlü zarf içinde yer alan mektubu yerel yetkililere ilettiklerini ifade etti.

Belgen, 1987'de kurulan cami derneğinin kurulduğu günden bu yana komşularıyla iyi ilişkiler içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve ilk kez böyle bir mektup almaktan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

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