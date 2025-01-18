Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,313.80
BTC/USDT
104,624.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşuyor
logo
Dünya

Almanya'da çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etti.

Erbil Başay  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Almanya'da çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etti Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Hükümetin tarım politikalarını kınamak ve sürdürülebilir bir tarım politikası geliştirilmesi için binlerce çiftçi Federal Meclis Binası önünde toplandı.

Üzerlerinde "Organik ürünlere vergi olmasın", "Holdinglerin gücü yerine demokrasi", "Artık yeter", "Tarım endüstrisi yerine çiftlikler", "Geleceğe açığız, gen teknolojisine karşıyız" ve "Doğaya karşı savaşı durdurun" yazan pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

Hükümetin tarım politikasının değişmesini ve sürdürülebilir olmasını isteyen çiftçiler, 23 Şubat'ta yapılacak erken seçime atıfta bulunarak, "Cesaretli Tarım Politikasını Seçin" yazılı pankart taşıdı.

Çiftçilik yapan ve Genç Çiftçiler Derneğinde çalışan Antje Hollaender, AA muhabirine, Berlin'deki gösterinin tarımda bir dönüşüm yapılması amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Tarım politikası son yıllarda pek önemsenmedi. Küçük çiftlikler için çok fazla bir şey yapılmadı." dedi.

Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasına da karşı olduklarını ifade eden Hollaender, küçük çiftliklerin haklarının korunmasından yana olduklarını kaydetti.

Hollaender, büyük şirketlerin çok yüksek kazançlar elde ettiğini anlatarak, "Asgari geçim düzeyinde çalışıyoruz veya ürünlerimizi üretim maliyetinin altında satmak zorundayız." dedi.

Üretim maliyetinin altında gıda alımının kanunen yasaklanması çağrısında bulunduklarını aktaran Hollaender, "Holdinglerin ve süpermarketlerin pazar gücünün sınırlandırılması ve küçük çiftçilerin haklarının güçlendirilmesi istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklardan Romanya hava sahasında eğitim uçuşu
Bazı illerde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgesine 1,9 milyar lira ödenek
FETÖ firarisi, sözde eski Malezya imamı Antepli'den terör örgütü itirafları
İstanbul'da kaçak ve sahte alkollü içki denetimleri sürüyor

Benzer haberler

Almanya'da çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etti

Almanya'da çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etti

Türkiye fındık ihracatının yüzde 27'sini Almanya'ya yaptı

Frankfurt Havalimanı, geçen yıl 61,6 milyon yolcuyla Kovid-19 öncesi seviyelerin oldukça altında kaldı

Almanya'da nihai veriler enflasyonun Aralık 2024'te yüzde 2,6'ya yükseldiğini teyit etti

Almanya'da nihai veriler enflasyonun Aralık 2024'te yüzde 2,6'ya yükseldiğini teyit etti
Alman ekonomisi 2024’te yüzde 0,2 ile art arda ikinci yıl küçüldü

Alman ekonomisi 2024’te yüzde 0,2 ile art arda ikinci yıl küçüldü
Alman medyası Gazze'ye yönelik haberlerde İsrail'den yana olmakla eleştiriliyor

Alman medyası Gazze'ye yönelik haberlerde İsrail'den yana olmakla eleştiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet