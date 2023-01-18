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Dünya

Almanya'da çevreciler dünkü gösteride polisin tavrını eleştirdi

Almanya'nın Lützerath kentinde genişletilmek istenen maden sahasını işleten şirketi protesto etmek için dün gösteri düzenleyen ve polisin sert müdahalesiyle karşılaşan çevreciler, düzenledikleri basın toplantısında polisin sert tavrını eleştirdi.

Mesut Zeyrek   | 18.01.2023
Almanya'da çevreciler dünkü gösteride polisin tavrını eleştirdi Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Lützerath

Çevrenin korunması amacıyla ve doğaya verdikleri zarar gerekçesiyle linyit madenlerinin kapatılması gerektiğini savunan Lützerath Yaşıyor İnisiyatifi düzenlediği basın toplantısında, dünkü olaylarda polis memurlarınca tekmelenen ve dövülen en az 115 kişi olduğunu, bunlardan 65'inin cop darbelerine maruz kaldığını ve 30'dan fazla kişinin sıkılan biber gazından etkilendiği açıklandı.

İnisiyatif adına söz alan konuşmacılar, verdikleri bu sayıların sadece bilinenler olduğunu, bilinmeyen daha çok sayıda çevrecinin polis şiddetine maruz kaldığını savundu.

Sözcüler ayrıca, gösterilerde gözaltına alınan ve halen bırakılmayan arkadaşlarının da salıverilmesini talep etti.

Aachen polisi ise kendisine yöneltilen şiddet iddialarına verdiği yanıtta, iddiaların abartıldığını öne sürerek, çevre hastanelerde ağır yaralı olmadığını, sadece 9 ambulansla olaylarda yaralananların nakledildiğini belirtti.

Dünkü olaylarda çevreciler gözaltına alınmıştı

Lützerath'da dün düzenlenen gösteride kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan çevreci aktivistler, eylemleri sırasında atlı polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalmış, bazı göstericiler yaralanmıştı.

Polis, aralarında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu eylemcilere, maden sahasına doğru yürüdükleri sırada cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Alman polisi daha sonra diğer eylemcilerle Thunberg'i gözaltına alıp kimlik kontrolü yaptıktan sonra akşam serbest bırakmıştı.

Atlı polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinden, olayları görüntülemek isteyen basın mensupları da etkilenmiş, Anadolu Ajansı (AA) için çalışan serbest foto muhabiri Kadir İlboğa polisin müdahalesi sırasında hafif yaralanmıştı.

Almanya'da kömür üretimi kısa vadede artacak

Almanya hükümeti 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı.

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girmişti.

Hükümet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı almıştı.

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