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Dünya

Almanya'da camiye ırkçı saldırı

Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki caminin duvarına dün gece kimliği belirsiz kişilerce ırkçı ifadeler yazıldı.

Mesut Zeyrek   | 01.05.2020
Almanya'da camiye ırkçı saldırı

Köln

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Tuğra Camisi'ne gece 01.30 sularında gelen iki kişiden birinin çevreyi gözlerken, diğerinin duvara ırkçı ifadeler yazması güvenlik kameralarına yansıdı. 

Cami duvarına "Defolun – Düzenden Kaosa" yazan iki kişi, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

IGMG Tuğra Camisi Derneği Başkanı Kazım Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez polise intikal ettirdiklerini ancak polisin tutanak tutup bir şey yapamayacağını belirttiğini aktardı.

Bunun ırkçı ve İslam düşmanı bir saldırı olduğunu ifade eden Ünlü, polisin güvenlik kamerası kayıtlarını dahi incelemeye gerek görmediğini aktararak, polisin bu tavrını eleştirdi.

Camiye 2018 yılında terör örgütü PKK yandaşlarınca benzer şekilde saldırıda bulunulmuş ve cami duvarına terör örgütü propagandası içeren ifadeler yazılmıştı.

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