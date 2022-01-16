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Dünya

Almanya'da cami avlusundaki yangında kundaklama şüphesi

Almanya'nın Chemnitz kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisinin avlusunda çıkan yangın nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Cüneyt Karadağ   | 16.01.2022
Almanya'da cami avlusundaki yangında kundaklama şüphesi

Berlin

Chemnitz polisinden yapılan açıklamada, gece 23.00 sıralarında çıkan yangın nedeniyle kundaklama şüphesi dahil olmak üzere çok yönlü soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Cami derneği başkanı Enis Sezgi, AA muhabirine, polisin kendisini araması sonucunda yangından haberdar olduklarını söyledi.

Sezgi, avludaki inşaat malzemesi dolu konteyner ile çöp bidonlarının yanması sonucu is ve koku oluştuğunu, itfaiyenin bina içinde ne kadar kapı varsa kırdığını, bu nedenle caminin ibadete kapatıldığını vurguladı.

Yangının nasıl çıktığı konusunda henüz net bir bilgilerinin olmadığını dile getiren Sezgi, caminin posta kutusuna zaman zaman İslam karşıtı ve domuz karikatürleri atılarak tehditler aldıklarına dikkati çekti.

Sezgi, olayın kundaklama, normal yangın ya da aşırı sağcı bir saldırı olup olmadığının yapılan soruşturma sonrası belli olacağını sözlerine ekledi.

Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek de yangın nedeniyle caminin kullanılamaz halde olmasından üzüntü duyduklarını ancak can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Şimşek, camiye yeni atanan din görevlisinin henüz göreve başlamadığını vurguladı.

Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ise yangına ilişkin Saksonya Emniyeti ile temasa geçildiğini, soruşturmanın yakından takip edildiğini aktardı.

Yücekök, olayın bir an önce aydınlığa kavuşturulmasını istediklerini kaydetti.



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