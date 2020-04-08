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Dünya

Almanya'da çalışan Türk işçilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Türkiye'den Almanya'nın Brühl kentine geçici çalışmaya gelen 30 işçi, aralarında topladıkları 10 bin 220 avroyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Mesut Zeyrek   | 08.04.2020
Almanya'da çalışan Türk işçilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Köln

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Türkiye ile Almanya arasındaki İstisna Akdi çerçevesinde bir firma vasıtasıyla Türkiye'den gelen işçileri çalıştıkları inşaatta ziyaret ederek, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın adına teşekkür etti.

Başkonsolos Erciyes, tüm dünyanın ve Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, devletin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli tedbirleri hızlı ve etkin şekilde aldığını, bu zor dönemin toplumsal birlik ve beraberliği gerektirdiğini söyledi.

Erciyes, toplumun Milli Dayanışma Kampanyası'na güçlü destek sağladığını, ekmek parasını kazanmak için gurbete gelen işçilerin de kampanyaya destek verdiklerini öğrenmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ceyhun Erciyes, "Sağlık tedbirlerine uymak koşuluyla işçilerimize bizzat teşekkür etmek istedik. Almanya’da bulundukları sürede bir ihtiyaçları olursa işçilerimizin her zaman Başkonsolosluğumuzu arayabileceklerini söyledik. Krizin sona ermesini takiben işçilerimizle çay içmek için ayrıca şantiyeyi tekrar ziyaret edeceğimizi belirttik." dedi.

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