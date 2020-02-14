Euro
6.57
Dolar
6.05
BIST 100
120,540.50
Altın
1,576.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşuyor
logo
Dünya

Almanya'da aşırı sağcılara yönelik operasyon

Almanya'da aşırı sağcı örgüt kuruldukları ve bu örgüte destek verdikleri şüphesiyle 6 eyalette 13 kişinin evleri arandı.

Erbil Başay   | 14.02.2020
Almanya'da aşırı sağcılara yönelik operasyon

Berlin

Almanya’da siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar yaparak ülkede iç savaş benzeri koşullar oluşturmak amacıyla aşırı sağcı bir örgüt kuruldukları ve bu örgüte destek verdikleri şüphesiyle 6 eyalette 13 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 kişi hakkında "aşırı sağcı terör örgütü kurmak", 8 kişi hakkında da "bu örgütü desteklemek" şüphesiyle soruşturma yapıldığı bildirildi.

Baden-Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde şüphelerin evlerinin arandığı ancak şimdiye kadar herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Almanya’nın devlet ve toplum düzenini sarsmak hedefiyle 5 kişinin 2019 Eylül'de terör örgütü kurduğu belirtildi.

Örgütün, ülkede siyasetçilere, mültecilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar yaparak iç savaş benzeri koşulların oluşmasını amaçladığı ifade edildi.

8 kişinin de bu örgüte maddi destek verme, silah temin etme ve yapılacak saldırılara iştirak etme sözünü verdiği aktarıldı.

Bugünkü aramaların, şüpheleri somutlaştırmak ve şüphelilerin saldırılar için silah ve başka araçlar temin edip etmediklerinin açıklığa kavuşturulması amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin
Almanya siyasetinde aşırı sağ depremi

Benzer haberler

Almanya'da aşırı sağcılara yönelik operasyon

Almanya'da aşırı sağcılara yönelik operasyon

DEAŞ'lı teröristler için 'kartal' ve 'kelebek' emojili şifre kullanmış

Kars'ta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Almanya'da üç camiye bomba ihbarı yapıldı

Almanya'da üç camiye bomba ihbarı yapıldı
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
Merkel’in partisinde liderlik krizi

Merkel’in partisinde liderlik krizi