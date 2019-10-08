Euro
6.39
Dolar
5.83
BIST 100
101,859.30
Altın
1,503.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine katılıyor
logo
Dünya

Almanya'da ABD savaş uçağı düştü

ABD ordusuna ait bir savaş uçağının, Almanya'nın Lüksemburg sınırındaki Trier kenti yakınlarındaki Zemmer ile Rodt kasabaları arasında düştüğü bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 08.10.2019
Almanya'da ABD savaş uçağı düştü

Köln

Polisin yaptığı açıklamaya göre, ABD ordusuna ait bir savaş uçağı, yerel saatle 15.00 sularında Zemmer ile Rodt kasabaları arasındaki bir bölgeye düştü.

Resmi olmayan bilgilere göre F-16 tipindeki uçağın pilotunun fırlatma koltuğu sayesinde kurtulduğu ve tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve çevrede yaşayanların da kaza mahallinden uzak tutulduğu aktarıldı.

Başka yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken, yetkililerin kaza nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor

Benzer haberler

Almanya'da ABD savaş uçağı düştü

Almanya'da ABD savaş uçağı düştü

ABD'nin Afganistan işgali en çok çocukları etkiledi

ABD Çinli teşekkülleri ticari kara listeye aldı

ABD'den YPG/PKK işgal sahasına sevkiyat

ABD'den YPG/PKK işgal sahasına sevkiyat
'ABD Silahlı Kuvvetleri böyle bir operasyona müdahil olmayacak'

'ABD Silahlı Kuvvetleri böyle bir operasyona müdahil olmayacak'
Ukrayna 'ABD talep ederse' Biden'i soruşturabilecek

Ukrayna 'ABD talep ederse' Biden'i soruşturabilecek