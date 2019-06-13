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Dünya

Almanya'da 4 polis tutuklandı

Almanya'da aşırı sağcı "Prepper" adlı gizli yapılanmaya mühimmat tedarik ettiği iddiasıyla 4 polisin tutuklandığı açıklandı.

Cüneyt Karadağ   | 13.06.2019
Almanya'da 4 polis tutuklandı

Berlin

Schwerin Savcılığından yapılan açıklamada, 3'ü aktif görevde, 1'i eski olmak üzere toplam 4 polis memurunun "silah yasasını ihlal etmek" ve "örgütsel dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Polislerin, 2012'den beri Mecklenburg Vorpommern Eyalet Kriminal Dairesi'nden mühimmat tedarik ettiği ve bu mühimmatları, aşırı sağcı "Prepper" olarak adlandırılan gizli bir örgütlenmeyle irtibatı bulunan bir kişiye verdiklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise "Prepper" adlı gizli yapılanmanın "X Günü adı verilen bilinmeyen bir tarihe hazırlıklı olmayı hedefledikleri ve ülkedeki siyasetçilere yönelik suikastlar yaparak, iç savaş çıkarmayı, ardından da darbe yaparak ülke yönetimini devralmayı amaçladıkları" ifade ediliyor.

Haberlerde söz konusu polislerin kısa ve uzun namlulu silahlar için 10 binden fazla mermiyi yasa dışı şekilde emniyetten kaçırdıkları belirtildi.

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