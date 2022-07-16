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Dünya

Almanya'da 2 milyondan fazla kişi gıda yardımı alıyor

Almanya’da gıda yardım hizmetlerinden yararlananların sayısının yılbaşından bu yana yüzde 50 artışla 2 milyonu geçtiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 16.07.2022
Almanya'da 2 milyondan fazla kişi gıda yardımı alıyor

Berlin

Almanya'da gönüllü gıda yardımı yapan Tafel Aşevi Derneği tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını, enflasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle gıda yardımı alanların sayısının yılbaşından bu yana yüzde 50 arttığı ifade edildi.

Gıda yardımı alanlar arasında işsiz olanlar, düşük gelirli emekliler ile Ukrayna’dan gelen mültecilerin çoğunlukta olduğu belirtildi.

Almanya'da 962 şubesi bulunan Tafel Aşevi Derneği Başkanı Jochen Brühl, “Rakamların yüzde 50 artması yoksulluğun arttığının kanıtı. Bu 2 milyondan fazla insanın gıda yardımına ihtiyacı olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.

Aşevlerine gıda yardımı yapılması çağrısında bulunan Brühl taleplere yetecek kadar gıda ve çalışanları olmadığına dikkati çekerek, "Limitler doluyor hatta çoğu aşevinin aşıldı. Devlet bu insanların ihtiyaçlarını karşılamalı” ifadesini kullandı.

Yoksulluk Raporu’na göre, ülkede yoksulluk oranı geçen yıl yüzde 16.6 oldu.

Tafel Derneği Yöneticisi Sirkka Jendis ise Almanya’da her altı kişiden birinin yoksul olduğunu, toplum olarak bunu kabul etmemeleri gerektiğini belirtti.

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