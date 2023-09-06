Dolar
26.82
Euro
28.73
Altın
1,917.03
ETH/USDT
1,623.90
BTC/USDT
25,592.00
BIST 100
8,181.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya yıl sonuna kadar 10 bin Ukraynalı askeri eğitmiş olacak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yıl sonuna kadar ülkede toplam 10 bin Ukraynalı askerin eğitilmiş olacağını söyledi.

Erbil Başay  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Almanya yıl sonuna kadar 10 bin Ukraynalı askeri eğitmiş olacak

Berlin

Pistorius, Federal Meclis’te bütçe görüşmeleri çerçevesinde yaptığı konuşmada, ülke savunmasının iyileştirilmesi için Alman ordusuna, modern silahlara ve askerlere yatırım yaptıklarını belirtti.

Almanya'nın kapısının önünde bir savaş devam ettiğinde ülkenin güvenliği konusunda kesinti yapılamayacağını söyleyen Pistorius, bütçede Savunma Bakanlığı için 71 milyar avro ayrıldığını, bunun yanında özel fon oluşturulduğunu anımsattı.

Pistorius, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sadece Ukrayna'nın egemenliğine ve özgürlüğüne değil, uluslararası düzene ve uluslararası hukuka da saldırı olduğunu belirterek, bu yüzden Ukrayna'yı her düzeyde desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Savunma Bakanı Pistorius, Almanya'nın, Ukrayna'yı silah ve eğitim vererek de desteklediğine işaret ederek, "Yıl sonuna kadar Almanya'da toplam 10 bin Ukraynalı askeri eğitmiş olacağız." dedi.

Ülkesinin uluslararası alanda sorumluluk üstlendiğini ve NATO'nun doğu kanadında ittifakın caydırıcılık kabiliyetine katkı sağladığını vurgulayan Pistorius, "Almanya öncülük etmeli. Bu yüzden Litvanya'da ilk kez kalıcı olarak bir tugay konuşlandırmak istiyoruz. Müttefiklerimize, onların yanında olduğumuzu ve bize güvenebileceklerini gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Pistorius, bu konuda ilk planlama adımlarının atıldığını, şimdi gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Pistorius, Almanya'nın gelecekte gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini savunma alanına yatırım yapacağını, böylelikle müttefiklere verilen sözün tutulacağını ve NATO'daki yükümlülükleri yerine getireceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki'den yağış uyarısı
Antalya'da insansız yangın gözetleme kulesi sayısı 37'ye yükseldi
İstanbul'da terör örgütü PKK lehine gösteri düzenleyen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Program'ı açıkladı: Atılım sürecini başlatacağız
Galatasaray'a ait şirketleri dolandırdığı iddia edilen avukat hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verildi

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna’da sabotaj gruplarının eğitim üssünü vurduk

Rusya: Ukrayna’da sabotaj gruplarının eğitim üssünü vurduk

Almanya yıl sonuna kadar 10 bin Ukraynalı askeri eğitmiş olacak

Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı oldu

Bundesbank Başkanı Nagel: Almanya, Avrupa'nın hasta adamı değil

Bundesbank Başkanı Nagel: Almanya, Avrupa'nın hasta adamı değil
Kremlin: ABD son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşta masraftan kaçınmayacak

Kremlin: ABD son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşta masraftan kaçınmayacak
Almanya, fabrika siparişlerinde salgın sonrası en yüksek aylık düşüşü yaşadı

Almanya, fabrika siparişlerinde salgın sonrası en yüksek aylık düşüşü yaşadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet