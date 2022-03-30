Dolar
14.66
Euro
16.35
Altın
1,934.77
ETH/USDT
3,386.90
BTC/USDT
47,219.00
BIST 100
2,230.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, Ukrayna'da olası bir barış için garantör devlet olmaya istekli

Almanya'nın Ukrayna ile Rusya arasında olası bir barış anlaşmasında "garantör devlet" olmaya istekli olduğu belirtildi.

Cüneyt Karadağ   | 30.03.2022
Almanya, Ukrayna'da olası bir barış için garantör devlet olmaya istekli

Berlin

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Şansölye Olaf Scholz ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin son telefon görüşmelerinde bu konuyu ele aldıklarını belirterek "Almanya, diğer birçok ülke gibi, elbette Ukrayna için bir güvenlik garantörü olarak hareket etmeye hazır." dedi.

Bu savaşın askeri bir aktörü olmak istemediklerini dile getiren Hebestreit, birçok ülkeye garantörlük önerisinin yapıldığını, Almanya'nın da garantör ülkelerden biri olabileceğini ifade etti.

Hebestreit, birçok detay hala net olmadığı için konunun daha fazla müzakereye tabi olabileceğini belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, virüs patojenlerinin küresel takibi için 10 yıllık plan hazırladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 978 bin 693'e çıktı
Sanofi'nin Kovid-19 aşısının AB'de kullanımı için onay başvurusunu yapıldı
BioNTech geçen yıl 10,3 milyar avro kar açıkladı
Aşılamayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gebe sayısı düştü

Benzer haberler

Almanya, Ukrayna'da olası bir barış için garantör devlet olmaya istekli

Almanya, Ukrayna'da olası bir barış için garantör devlet olmaya istekli

Rusya: İstanbul müzakereleri Ukrayna’nın Rusya ile normal ilişki kurmasına zemin oluşturdu

Rusya: Batı’nın yaptırımlarına rağmen İran ile iş birliğini güçlendireceğiz

İngiltere, Ukrayna'da ateşkes sağlansa bile Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayacak

İngiltere, Ukrayna'da ateşkes sağlansa bile Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayacak
Kremlin: Ukrayna'nın tekliflerini somutlaştırması olumlu bir unsur

Kremlin: Ukrayna'nın tekliflerini somutlaştırması olumlu bir unsur
BM, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçları soruşturacak komisyonu belirledi

BM, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen suçları soruşturacak komisyonu belirledi