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Dünya

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanabilir

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs vakalarında gelecek aylarda ciddi artış yaşanabileceği konusunda uyardı.

Erbil Başay   | 21.07.2021
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanabilir

Berlin

Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığına işaret etti.

Halihazırda haftalık 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının 11 civarında olduğunu belirten Spahn, "Bu sayı, bu şekilde her 12 günde iki katına çıkarsa eylülde 400'ü, ekimde de 800'ü aşar." dedi.

Bakan Spahn, herkesin, buna izin verilip verilmemesini kendisine sorması gerektiğini ifade ederek, halkı önlemlere uymaya çağırdı.

İç mekanlarda maskelerin takılmasının, düzenli bir şekilde test yapılmasının ve aşı yaptırmanın önemli olduğunu anlatan Spahn, "Eylül, ekim ve kasım aylarının nasıl geçeceğine şimdi, temmuzun bu günlerinde karar veriyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya'da, son günlerde haftalık Kovid-19 vakaları sayılarının arttığı bildirilmişti.

Robet Koch Enstitüsünce dün 10,9 olarak kaydedilen haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı, bugün 11,4'e yükseldi.

Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu sayı, 7 Temmuz'da 5,1'e, 14 Temmuz'da 7,1'e ve 19 Temmuz'da 10,3'e yükselmişti.

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