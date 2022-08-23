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Ukrayna güçlerince savaşta ele geçirilen Rus ordusuna ait kullanılmaz haldeki çok sayıda zırhlı Kiev'deki Kreşatik Caddesi ve Bağımsızlık Meydanı'nda sergileniyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de ''Yüz Yüze Gönül Gönüle'' programı kapsamında, STK Temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve muhtarlarla buluşma toplantısında konuşuyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı 'emperyalist' savaş yürütmekle suçladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı "emperyalist" bir savaş yürütmekle suçlayarak, Kiev'e egemenliğini savunması için "daha güçlü" destek sözü verdi.

Bahattin Gönültaş   | 23.08.2022
Almanya, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı 'emperyalist' savaş yürütmekle suçladı

Berlin

Kırım Platformu'nun zirvesine videokonferans yoluyla katılarak konuşma yapan Scholz, Ukrayna halkının, ülkelerini savunma konusunda olağanüstü cesaret gösterdiğini belirtti.

Scholz, "(Ukraynalıların) Azimleri ve cesaretleri tüm dünyada takdir ediliyor. Hukukun değil güçlünün sözünün geçtiği, büyük güçlerin isterlerse daha küçük devletleri yutabileceği bir dünyayı reddediyorlar." diye konuştu.

Olaf Scholz, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ve son zamanlarda daha fazla Ukrayna bölgesini ilhak etme girişimlerinin, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunun altını çizerek, "Uluslararası toplumun, Rusya'nın, Ukrayna topraklarını yasa dışı, emperyalist olarak ilhakını asla kabul etmeyeceğini bir kez daha net bir şekilde vurgulamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarının bazı kısımlarını "zorla entegre etme" girişimini kınadıklarını vurgulayan Scholz, "Mesajımız açıktır. Ukrayna topraklarının bazı kısımlarının statüsünü değiştirmeye yönelik herhangi bir göstermelik referandum veya diğer girişimler asla tanınmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Kiev yönetimine, Alman hükümetinin Ukrayna'ya mali ve askeri destek sağlamaya devam edeceğine dair güvence verdi.

"Ukrayna'ya silah tedarik etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanan Scholz, modern hava savunma sistemleri, roketatarlar, insansız hava araçlarına karşı yeni silahlar ve tonlarca mühimmatın yer aldığı yeni bir yardım paketini devreye aldıklarını aktardı.

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