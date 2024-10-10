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Dünya

Almanya, İsrail’e silah sağlamaya devam edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e silah sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Erbil Başay  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Almanya, İsrail’e silah sağlamaya devam edecek

Berlin

Başbakan Scholz, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla Federal Meclis'te düzenlenen oturuma katıldı.

Scholz, oturumda ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’in Alman hükümetinin İsrail'e gönderilmesi için silah ihracat izni vermeyerek bu ülkeye yeterince destek olmadığına ilişkin ifadelerine yanıt verdi.

Alman hükümetinin İsrail’e "silah sağlamama kararı almadığını" belirten Scholz, “Biz silahlar sağladık ve sağlayamaya devam edeceğiz. Alman hükümetinin tutumu budur.” dedi.

Scholz, ülkede silah ihracatlarına izin verilmesi kararları alan Federal Güvenlik Konseyinin gizlilik yönetmeliklerini burada ihlal etmeyeceğini vurgulayarak “Ancak hükümet olarak yakında başka teslimatlar yapılmasını da sağlayacak kararı aldık. O zaman bunun yanlış bir suçlama olduğunu göreceksiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, yaptığı konuşmada, Almanya'nın İsrail'in güvenliğini yeniden tesis etmesi için gereken dayanışmayı göstermediğini ve bu dayanışmada çatlaklar oluştuğunu ileri sürdü.

Merz, Almanya’nın gösterdiği dayanışmada çatlaklar oluşmaması gerektiğini belirterek "Alman hükümeti, haftalardır ve aylardır mühimmat ve hatta tankların yedek parçalarının İsrail'e gönderilmesi için ihracat izni vermeyi reddediyor." diye konuştu.

Çok sayıda şirketin silah ihracatına izin verilmesi için başvuruda bulunduğunu ve aylardır hükümetin bunları işleme almadığını savunan Merz, "Bu, ihracat izinlerinin fiilen reddedilmesi değilse nedir?" diye sordu.

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