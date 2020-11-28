Euro
9.35
Dolar
7.81
BIST 100
1,328.73
Altın
1,788.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul, Eminönü Meydanı. İzmir, Konak Meydanı.
logo
Dünya

Almanya: İran'dan gelen haberlerden kaygılıyız

Almanya'nın, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından bu ülkeden gelen haberlerden kaygılı olduğu belirtildi.

Erbil Başay   | 28.11.2020
Almanya: İran'dan gelen haberlerden kaygılıyız

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, ülke medyasına yaptığı açıklamada, Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından temkinli olunması çağrısında bulundu.

Sözcü, gerilime hiç ihtiyaç duyulmadığı bir dönemde Farihzade'nin öldürülmesinin bölgedeki tansiyonu tekrar artıracağını kaydetti.

"İran’dan gelen haberlerden kaygılıyız." ifadesini kullanan sözcü, tüm tarafları gerilimin daha da artmasına yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet etti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani suikasta cevap verileceğini söylemişti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

Ruhani, suikastın ardında İsrail'in olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmadan "kaos" hedeflediğini ifade etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı İsrail'i tehdit etmişti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tutarak, Tel Aviv yönetimini tehdit etmişti.

Selami, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 43 milyonu geçti
İtalya'da son 24 saatte 686 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti
ABD'nin United Airlines uçaklarıyla Pfizer aşısının sevkiyatına başladığı iddiası

Benzer haberler

Almanya: İran'dan gelen haberlerden kaygılıyız

Almanya: İran'dan gelen haberlerden kaygılıyız

Türkiye'nin 2021 diplomasi ajandasının ana başlığı 'Girişimci ve İnsani Dış Politika'

Almanya'da plastik poşet kullanımı 2022'den itibaren yasaklanacak

Dışişleri: Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gülünç

Dışişleri: Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gülünç
Almanya'da son 24 saatte 410 kişi Kovid-19'dan öldü

Almanya'da son 24 saatte 410 kişi Kovid-19'dan öldü
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki: Görüşme masasına bir an evvel oturmalı

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki: Görüşme masasına bir an evvel oturmalı