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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya, Gazze'de insani ara çağrısını yineledi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'de haftalardır yeterli gıda alamayan çocukların da aralarında bulunduğu milyonlarca kişi için insani araya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Almanya, Gazze'de insani ara çağrısını yineledi

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiği Brüksel'de gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de haftalardır yeterli gıda alamayan milyonlarca kişi ve çok sayıda çocuk için "insani ara" ihtiyacının olduğunu vurgulayan Baerbock, "Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve Şansölye'nin bu hafta sonu İsrail'de açıkça ifade ettiği gibi, İsrail'in dostları olarak Gazze'ye insani yardım artık İsrail hükümeti tarafından güvence altına alınmalıdır. Yaşanan acılar tek kelimeyle dayanılmaz." dedi.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın ancak iki devletli çözüme ulaşılması durumunda sona erebileceğini yineleyen Baerbock, "Bu nedenle yerleşim yerleri inşasının, özellikle de radikal yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin uluslararası hukuka uygun olmadığını açıkça ifade etmemiz büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Refah'a olası askeri operasyona dair soruyu yanıtlayan Baerbock, burada da uluslararası insancıl hukukun geçerli olduğunu defalarca ifade ettiğini belirtti.

Baerbock, "Herkes buna uymalı, İsrail hükümeti buna uymalı ve bu nedenle bir milyondan fazla insanın buhar olup uçamayacağını, bu nedenle Refah'a bu ölçekte bir saldırı yapılamayacağını da açıkça ifade ettim. İnsanların korunmaya ihtiyacı var ve her şeyden önemlisi, insanların nihayetinde insani yardıma ihtiyacı var. Bildiğiniz üzere biz de havadan yardım yapıyoruz, deniz koridoruna katılıyoruz ancak tüm bunlar okyanusta sadece bir damla." dedi.

Daha fazla insani yardımın ulaştırılması amacıyla sınır kapılarının günün her saati açılması gerektiğini kaydeden Baerbock, "İnsani yardımın Gazze'ye ulaşabilmesi ve bu acil insani arayı nihayet sağlayabilmemiz için 24 saat diyalog kanallarına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Rusya seçimleri

Rusya'da yapılan seçimlerin düzenleniş şeklini de eleştiren Baerbock, bunun oylama yapılmayan bir seçim olduğunu öne sürdü.

Seçim sürecinin sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi halkına karşı "alçakça davranışını" göstermekle kalmadığını, aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) bildirisini de ihlal ettiğini savunan Baerbock, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'nın bazı bölgelerinde, Moldova'nın bazı bölgelerinde ve Gürcistan'ın bazı bölgelerinde sözde seçimlerin düzenlenmesi, uluslararası hukuka aykırıdır. Bu nedenle, bu hafta sonu çok sayıda Rus'un Rusya Devlet Başkanı ile aynı görüşte olmadıklarını açıkça ortaya koyması daha da dikkati çekicidir. Askerlerin eşlik etmesine rağmen oy verme merkezine gitmeleri saygıdeğer."

Ukrayna'ya destek

Baerbock, kendilerini Putin'in Rusya'sından daha iyi korumak ve Ukrayna'nın yanında sağlam şekilde durmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini belirtti.

Alman Bakan, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunabilmesini sağlamak üzere 5 milyar avro daha yardımda bulunacaklarını anımsattı.

Baerbock, Başbakan Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'un Berlin'deki Weimar Üçgeni toplantısında (Avrupa'da) dondurulan Rus mal varlıklarından sağlanan gelirin Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için de kullanılması gerektiğini ifade ettiklerini hatırlattı.

Rusya'nın, Rus askerlerinin emriyle işlenen hedefli savaş suçları hakkındaki BM'nin son raporunun özellikle de şu anda Ukrayna'yı desteklemekten bıktığını söyleyenler için göz atılmaya değer olduğunu düşündüğünü belirten Baerbock, "Bu rapor, tam bir korku kitabı gibi okunuyor. Bana göre bu raporu okuyan herkes, bir daha asla çatışmanın dondurulması gerektiğinden bahsetmeyecektir çünkü rapor, her gün ve özellikle de her gece Rus şiddeti altında yaşamak zorunda kalan tüm insanlar için dondurmanın ne anlama geldiğini açıkça ortaya koyuyor." görüşünü paylaştı.

Baerbock, Ukrayna ve doğusundaki yüz binlerce insanın kendilerine ihtiyaç duydukları sürece yanlarında olacaklarını vurguladı.

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