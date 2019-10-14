Euro
6.54
Dolar
5.94
BIST 100
93,981.39
Altın
1,492.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar açıklama yapıyor
logo
Dünya

Almanya DEAŞ'lı teröristleri almakta gönülsüz

Almanya, Alman vatandaşlığı bulunan bazı DEAŞ'lı teröristlerin ülkeye gelmesine sıcak bakmıyor.

Erbil Başay,Cüneyt Karadağ   | 14.10.2019
Almanya DEAŞ'lı teröristleri almakta gönülsüz

Berlin

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman vatandaşı DEAŞ teröristlerinin ülkeye geri alınması konusunda, Alman hükümetinin tutumunun ne olduğuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Alman vatandaşı DEAŞ teröristlerinin alınmasına ilişkin, kendilerinin bu konuda özel çaba sarf etmeyeceklerini belirten Alter, bu kişilerin Almanya sınırına gelmesi durumunda ise ayrı güvenlik mekanizmalarının devreye gireceğini söyledi.

Alter, söz konusu teröristlerden Alman vatandaşlığı bulunanların sınıra geldiklerinde geri çevrilemeyeceğinin altını çizerek, bu konudaki tutumun ise 3 maddede toparlanabileceğine işaret etti.

''Birincisi, genel bir alınma olmaz ancak her bir duruma ayrı ayrı karar verilmesi lazım." diyen Alter, şöyle devam etti:

"İkincisi, alacağımız kişinin kimliği hiçbir şüphe olmadan belli olacak. Üçüncüsü, Almanya'nın kabul ettiği kişi, buradaki topluma bir tehdit oluşturmayacak. Özellikle üçüncü madde konusunda, bu insanlar, halkımıza ve değerler sistemimize karşı savaşmak için ülkeden ayrıldılar."

"Kontrolsüz gelmelerini engellemek lazım"

Alter, "Kaçan DEAŞ savaşçılarını fark etmeye ve onları izlemeye ilişkin tedbirleriniz var mı?" sorusuna ise "Bu DEAŞ savaşçılarının, Avrupa'ya veya Almanya'ya doğru kontrolsüz gelmesini engellemek lazım. Bu konuda, Schengen bölgesinin dış sınırlarında sistematik sınır kontrolleri yapılıyor. Sınırı geçen herkes kontrol ediliyor." yanıtını verdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de ülkesinin geçen haftalarda 4 yetim çocuğun kamptan ayrılmasına destek verdiğini ve bunların Almanya'ya getirildiğini anımsattı.

Burger, velilerin yaptıklarından sorumlu tutulamayacakları için çocukların öncelik taşıdığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı

Benzer haberler

Almanya DEAŞ'lı teröristleri almakta gönülsüz

Almanya DEAŞ'lı teröristleri almakta gönülsüz

MASAK'tan DEAŞ'ın para trafiğine büyük darbe

İletişim Başkanı Altun'dan DEAŞ'la mücadelede kararlılık mesajı

Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması

Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması

YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı

YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı
Türkiye'den Suriye'deki DEAŞ'lı tutukluların akıbeti hakkında açıklama

Türkiye'den Suriye'deki DEAŞ'lı tutukluların akıbeti hakkında açıklama