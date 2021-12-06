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Dünya

Almanya’da Yeşiller Partisi koalisyon protokolüne onay verdi

Almanya’da Yeşiller Partisi, yeni hükümeti kurmak için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü onayladı.

Erbil Başay   | 06.12.2021
Almanya’da Yeşiller Partisi koalisyon protokolüne onay verdi

Berlin

Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Michael Kellner, Berlin’de yaptığı açıklamada, koalisyon protokolünün oylamasına 71 bin 214 üyenin katıldığını belirtti.

Oylamada 71 bin 150 oyun geçerli sayıldığını aktaran Kellner, oyları geçerli olan üyelerin yüzde 86’sının koalisyon protokolüne onay verdiğini ifade etti.

SPD ve FDP, 4-5 Aralık’ta düzenlenen genel kurullarda koalisyon protokolünü onaylamıştı.

Yeşiller ise koalisyon protokolünü ve bakanlıklara getirilecek isimleri 120 binden fazla üyenin onayına sunmuştu.

Böylelikle hükümette yer alacak partilerin renklerinden (kırmızı-sarı-yeşil) dolayı "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendirilen SPD-FDP-Yeşiller koalisyonun kurulmasının yolu açıldı.

Partiler daha önce hükümette yer alacak bakanların isimlerini açıklamıştı.

Koalisyon protokolüne resmi imzaların yarın atılması, SPD'li Olaf Scholz'un da 8 Aralık'ta, Federal Meclis'te Başbakan seçilmesi planlanıyor.

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