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Dünya

Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP koalisyon protokolü açıklanacak

Almanya'da hükümet kurmak için müzakere yürüten Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti koalisyon protokolünün açıklanacağı bildirildi.

Erbil Başay   | 24.11.2021
Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP koalisyon protokolü açıklanacak

Berlin

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde koalisyon görüşmelerini yürüten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcilerinin son kez bir araya geleceği belirtildi.

Haberde, toplantının ardından partilerin genel başkanları ile başbakan adayı Olaf Scholz'un yerel saatle 15.00’te mutabakata varılan koalisyon protokolünü kamuoyuna açıklayacakları ifade edildi.

Böylelikle 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden 59 gün sonra, partilerin kırmızı-sarı-yeşil renklerinden dolayı kamuoyunda “trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendirilen yeni hükümetin kurulmasının yolu açılmış oldu.

SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki ön görüşmeler eylül sonunda başlamış, 21 Ekim’de de hazırlanan ortak metin temelinde doğrudan koalisyon görüşmelerine geçileceği ve aralığın ikinci haftasında yeni kabinenin açıklanmasının hedeflendiği açıklanmıştı.

Protokol Yeşillerde üyeler, SPD ve FDP’de delegelerin onayına sunulacak

Tarafların üzerinde anlaştığı koalisyon protokolüne Yeşiller Partisinin yaklaşık 120 bin üyesinin onay vermesi gerekiyor. FDP ve SPD ise protokolü delegelerinin oyuna sunacak.

Bu sürecin 5 Aralık’a kadar tamamlanması hedefleniyor. 5-12 Aralık'ta şu anda Maliye Bakanı olan SPD’li Olaf Scholz’un Federal Meclis’te başbakan seçilmesi ve yeni kabinenin oluşturulması bekleniyor.

SPD, 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yüzde 25,7 oyla birinci sırayı almıştı. Seçimlerin ardından SPD, Yeşiller ve FDP ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

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