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Dünya

Almanya’da PKK’lı teröriste hapis cezası

Almanya’da terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu bir kişi 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erbil Başay   | 18.08.2020
Almanya’da PKK’lı teröriste hapis cezası

Berlin

Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 60 yaşındaki Türk vatandaşı Mashar T. “yabancı terör örgütüne üye olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 

Mahkemenin kararında, Mashar T’nin “Ali” kod adıyla 2018’de sözde Mainz bölge sorumluluğunu üstlendiğinin belirlendiği aktarılarak, bu kişinin terör örgütüne mali kaynak sağlamak amacıyla etkinlikler ve bağış kampanyaları organize ettiği ve bunları denetlediği belirtildi.

Kararda, Mashar T’nin bu şekilde yaklaşık 223 bin avro toplayarak örgüte ilettiği, terör örgütünün de kendisine aylık 250 avronun yanında seyahat ve diğer giderlerin masraflarını ödediği kaydedildi.

Öte yandan savcılığın ve Mashar T’nin karara itiraz etme hakkı bulunduğu bildirildi.

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