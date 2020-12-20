Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya’da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Almanya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kapsamında alınan önlemler ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Erbil Başay   | 20.12.2020
Almanya’da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Başkent Berlin’de “Ayrımcılığa karşı ve insan hakları için sessiz yürüyüş” sloganıyla düzenlenen gösteri çerçevesinde binin üzerinde kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla Holzmarkt Caddesi üzerinde toplandı.

Göstericiler daha sonra Leipziger, Charlotten ve Unter den Linden caddeleri üzerinden Washington Meydan’ına kadar yürüdü.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, maske takma ve mesafe kurallarına büyük ölçüde uyulduğu gözlemlendi.

Polis, maske takmayan göstericileri zaman zaman uyardı.

Gösteriye katılan Hieko Haendel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barış, özgürlük, sevgi, şeffaflık ve diyalog gibi değerler için bu yürüyüşe katıldığını belirterek, Kovid-19 kurallarını anlaşılmaz bulduğunu söyledi.

Bir başka gösterici de bu eyleme katılmakla bir sinyal vermek istediğini belirterek, “Her şey kötüye gidiyor. Anayasa yürürlükten kaldırılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hamburg, Stuttgart ve Nürnberg şehirlerinde Kovid-19 tedbirleri protesto edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de onaylanan ikinci aşı Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Avusturya, İngiltere’de tespit edilen Kovid-19’un yeni türü nedeniyle uçak seferlerini yasaklayacak
Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti
Londra'da Kovid-19 salgınına karşı dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başladı

Benzer haberler

Almanya’da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Almanya’da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 316 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti

İsrail, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıları ülkeye almayacak

Erkeklerin Kovid-19'dan ölüm riskinin kadınlardan yüksek olduğu bir araştırmayla daha ortaya konuldu

Erkeklerin Kovid-19'dan ölüm riskinin kadınlardan yüksek olduğu bir araştırmayla daha ortaya konuldu
DSÖ: Kovid-19'un yeni mutasyonu konusunda İngiltere ile yakın temastayız

DSÖ: Kovid-19'un yeni mutasyonu konusunda İngiltere ile yakın temastayız
Kovid-19 salgını Almanya'da yaşayanların çalışma ve sosyal hayatını olumsuz etkiledi

Kovid-19 salgını Almanya'da yaşayanların çalışma ve sosyal hayatını olumsuz etkiledi