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Dünya

Almanya’da Katolik Kilisesi’nin cinsel taciz mağdurlarına tazminat

Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı Baetzig, ülkede Katolik Kilisesi’nde cinsel istismara uğrayan mağdurlara gelecek yıldan itibaren 50 bin avroya kadar tazminat ödenmesine karar verildiğini söyledi.

Cüneyt Karadağ,Bahattin Gönültaş   | 24.09.2020
Almanya’da Katolik Kilisesi’nin cinsel taciz mağdurlarına tazminat

Berlin

Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı (DBK) Georg Baetzig, DBK’nın sonbahar toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede Katolik Kilisesi’nde görevli papazların cinsel tacizine uğrayan mağdurlara tek seferlik olmak üzere 1 Ocak 2020’den itibaren 50 bin avroya kadar tazminat ödeneceğini belirtti.

Her cinsel taciz mağduru için bağımsız bir kurul tarafından ayrı karar verileceği ve tazminat tutarının buna göre belirleneceğini aktaran Baetzig, ayrıca mağdurların tedavi (psikoterapi) masraflarının da karşılanacağını bildirdi.

Tazminat yetersiz bulundu

Öte yandan, Almanya’da cinsel taciz mağdurlarının haklarını savunan sivil toplum örgütü Eckiger Tisch, kilisenin söz konusu tazminat kararının, taleplerini karşılamadığını bildirdi.

Eckiger Tisch'ten yapılan açıklamada, cinsel taciz mağdurlarının tazminat alabilmeleri için getirebilen koşulları da eleştirilerek, mağdurların aynı travmayı tekrar yaşayacağına işaret edildi.

Açıklamada, Katolik papazların cinsel tacizine uğrayan mağdurların çoğunun çalışamaz durumda olduğu savunularak, yüz bin avronun üzerinde tazminat ödenmesi çağrısında bulunuldu.

Almanya’daki Katolik Kilisesi'nde çocuk istismarına ilişkin 2018'de hazırlanan bir raporda, 27 piskoposluk bölgesinde 38 binden fazla dosya incelenmiş ve 1946-2014 yıllarında çoğu erkek en az 3 bin 677 çocuğun cinsel istismara uğradığı saptanmıştı.

Raporda bu suçlara 1670 papazın karıştığı ortaya konmuştu. 2019 sonu itibarıyla Almanya’da Katolik Kilisesi'nin 22,6 milyon ve Protestan Kilisesinin 20,7 milyon üyesi bulunuyor.

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