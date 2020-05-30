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Dünya

Almanya’da George Floyd protestosu

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için Almanya'da gösteri düzenlendi.

Erbil Başay   | 30.05.2020
Almanya’da George Floyd protestosu Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için Almanya'da gösteri düzenlendi.

Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine ABD’nin Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Göstericiler "Beyazların susması şiddettir", "George Floyd için adalet", "Adalet olmadan barış olmaz", "Siyahilerin hayatı önemlidir" ve “Susmak seni suç ortağı yapar” şeklinde dövizler ile George Floyd'un fotoğraflarını taşıdı.

Burada yapılan konuşmalarda George Floyd’un maruz kaldığı polis şiddetinin münferit olay olmadığına işaret edilerek, Floyd olayının buz dağının görünün yüzü olduğu vurgulandı.

Almanya’da da çok sayıda kişinin ırkçı şiddetten dolayı hayatını kaybettiği anımsatılan konuşmalarda, Almanya’da Halle ve Hanau kentlerindeki ırkçı saldırılar anımsatıldı.

Polis gösteri sırasında büyükelçilik önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.


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