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Dünya

Almanya’da berberler 11 hafta aradan sonra kapılarını müşterilerine açacak

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında aralık ortasında kapatılan berber ve kuaförler yaklaşık 11 hafta aradan sonra yarın yeniden kapılarını müşterilerine açacak.

Erbil Başay   | 28.02.2021
Almanya’da berberler 11 hafta aradan sonra kapılarını müşterilerine açacak Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda, ülkede Kovid-19 vakalarının artmasının ardından diğer önlemlere ek olarak 16 Aralık’ta berberlerin ve kuaförlerin de kapatılması kararı alınmıştı.

Önlemlerin etkisini göstermesi ve vaka sayılarının düşmesinden sonra 11 Şubat’ta düzenlenen toplantıda, berberlerin ve kuaförlerin 1 Mart’ta yeniden açılmasına karar verildi.

Karar berber ve kuaförler tarafından sevinçle karşılandı.

Berlin’de Moabit semtinde berberlik yapan İsa Gözcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, berber dükkanının 2,5 ay kapalı kaldığına işaret ederek “İki hafta önce berberlerin açılacağı yönünde haber geldiğinde çok mutlu olduk.” dedi.

Müşterilerin de berberlerin açılmasını beklediğini ifade eden Gözcü, açılış için tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydetti.

Gözcü, virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler aldıklarını belirterek tek kullanımlık havlu ve örtüler kullanacaklarını, müşterilerin ve çalışanların maske takacağını ayrıca içeride koltuk sayısı kadar müşteri alabileceklerini, içerideki bekleme alanına kimsenin oturmasına izin verilmeyeceğini anlattı.

Charlottenburg semtinde kuaförlük yapan Ali Kocakaya da müşterilerin içeri girmeden önce ellerini dezenfekte etmeleri ve kişisel bilgilerini hazırlanan forma yazmaları gerektiğini söyledi.

Kocakaya, insanların iki aydan fazla bir süreden beri kuaför ve berberlere gidemediğine işaret ederek müşterilerin berberlerin ve kuaförlerin açılacağını duyduklarında kendisini telefonla arayarak veya elektronik posta göndererek randevu aldıklarını anlattı.

Mart ayında randevuların şimdiden dolduğunu ifade eden Kocakaya, “Nisan itibarıyla müşterilerimize randevu verebiliyoruz." dedi.

Kocakaya, randevusuna erken gelen müşterinin, bekleme bölümü kapalı olacağından dışarda beklemek zorunda kalacağını kaydetti.

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