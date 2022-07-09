Almanya Başbakanı Scholz'den Kurban Bayramı paylaşımı

Berlin
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Başbakan Scholz, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Scholz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını dileyerek, "Tüm Müslümanların mübarek ve barışçıl bir Kurban Bayramı geçirmesini dilerim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.