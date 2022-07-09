Dolar
17.27
Euro
17.60
Altın
1,742.48
ETH/USDT
1,233.00
BTC/USDT
21,757.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz'den Kurban Bayramı paylaşımı

Cüneyt Karadağ   | 09.07.2022
Almanya Başbakanı Scholz'den Kurban Bayramı paylaşımı

Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Başbakan Scholz, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Scholz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını dileyerek, "Tüm Müslümanların mübarek ve barışçıl bir Kurban Bayramı geçirmesini dilerim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, görevden uzaklaştırıldı
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti
AFAD, boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığından "Kurban Rehberi"
Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyollarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz'den Kurban Bayramı paylaşımı

Almanya Başbakanı Scholz'den Kurban Bayramı paylaşımı

İçişleri Bakanı Soylu: Milyon nüfus başına trafik kazalarındaki can kaybı 9,6'dan 5,8 seviyelerine düştü

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu

İstanbul'daki kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu
Günlük araç kiralamada yüzde 30'a yakın büyüme beklentisi

Günlük araç kiralamada yüzde 30'a yakın büyüme beklentisi
Uşaklı dericiler, kurban derileriyle üretimi artıracak

Uşaklı dericiler, kurban derileriyle üretimi artıracak