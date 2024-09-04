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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın silahlanmasını eleştirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rusya, Ukrayna'nın tamamına saldırarak Avrupa barış düzenimizin en önemli temelini yıkmıştır. Rusya, özellikle füzeler ve seyir füzeleri alanında, uzun yıllardır kitlesel olarak silahlanmaktadır." dedi.

Cüneyt Karadağ  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın silahlanmasını eleştirdi

Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın yıllardır kitlesel olarak silahlanmasını eleştirerek Ukrayna'ya saldırmakla Avrupa'nın barış düzeninin temellerini yıktığını belirtti.

Todendorf beldesinde Iris-T SLM hava savunma sisteminin hizmete giriş töreninde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilerek silahsızlanma anlaşmalarını çiğnediğini kaydeden Scholz, "Putin, füzeleri Berlin'e kuş uçuşu 530 kilometre uzaklıktaki Kaliningrad'a kadar taşımıştır. Uygun şekilde tepki vermemek ihmalkarlık olur. Harekete geçilmemesi ülkemizdeki barışı da tehlikeye atacaktır. Bunun olmasına izin vermeyeceğim." dedi.

Scholz, Iris-T SLM hava savunma sisteminin Almanya'da faaliyete girmesinin önemine işaret ederek, "Bu hiç abartısız Avrupa'da güvenlik ve barışı korumakla ilgili bir proje. Rusya, Ukrayna'nın tamamına saldırarak Avrupa barış düzenimizin en önemli temelini yıkmıştır. Rusya, özellikle füzeler ve seyir füzeleri alanında, uzun yıllardır kitlesel olarak silahlanmaktadır." diye konuştu

Iris-T SLM'nin Almanya'nın güvenliğine katkıda bulunacağını vurgulayan Scholz, "Bu, hava savunmasının uzun süre ihmal edilmesinden sonra ülkemizin güvenliği için önemli bir adımdır. Ama aynı zamanda Avrupa güvenliği için de önemli bir adım. Yeni silah sistemi, Almanya tarafından başlatılan ve halihazırda 21 ülkenin katıldığı Avrupa Sky Shield hava savunma sisteminin merkezi bir bileşeni olacak." ifadesini kullandı.

Şansölye Scholz, ayrıca Ukrayna'ya teslim edilen dört Iris-T SLM sistemi ile yüzlerce Rus seyir füzesi, insansız hava aracı ve roketin düşürüldüğünü ve çok sayıda kişinin hayatının kurtarıldığını aktardı.

Savunma Bakanı Boris Pistorius da ilk Iris-T SLM hava savunma sisteminin devreye girmesinin tarihte bir dönüm noktası olduğuna inandığını söyledi.

Pistorius, Schleswig-Holstein eyaletinin Baltık kıyısındaki Todendorf bölgesinin ülkesinin hava savunma gücünün gelecekteki merkezi olacağını kaydetti.

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