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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz, iklim aktivistlerinin eylem yapma şekillerini eleştirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla müzelerde tablolara zarar veren veya ellerini caddelere yapıştıran aktivistlerin eylem yapma şekillerini eleştirdi.

Erbil Başay   | 31.10.2022
Almanya Başbakanı Scholz, iklim aktivistlerinin eylem yapma şekillerini eleştirdi

Berlin

Scholz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, bir kadının başkentte meydana gelen trafik kazasında ciddi bir şekilde yaralanmasının ardından iklim aktivistlerinin eylemi sebebiyle ambulansın trafiğe takılarak olay yerine geç ulaşmasına ilişkin bir soruyu cevapladı.

Bu somut olayla ilgili henüz kendisine bilgi ulaşmadığını ancak trafik kazalarından dolayı insanların tehlikede bulunmasının sıkıntılı bir durum olduğunu vurgulayan Scholz, burada yardım ekiplerinin yaralananların yanına hızla ulaşmasının önemine işaret etti.

Scholz, bu nedenle siyasi gösteriler için alınan tüm kararlarda her zaman bunların başkalarını tehlikeye atmamasının da düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Scholz, aktivistlerin kendilerini caddelere yapıştırma eylemlerinin "yaygın bir şekilde alkışlanmadığını", kendisinin de bunu alkışlamadığını belirtti.

Aynı şeyin sanat eserlerine verilen zarar için de geçerli olduğunu vurgulayan Scholz, burada yaşananlardan dolayı üzüldüğünü, aynı zamanda (eserlerde) kalıcı bir hasar oluşmadığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Başbakan Scholz, "Düşünceleri ifade etmenin başka yollarının da bulunduğuna inanıyorum. Belki biraz yaratıcılık yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Almanya'da "Son kuşak" (Letzte Generation) adlı çevreci grup iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla ülkenin çeşitli kentlerinde ellerini caddelere yapıştırarak trafikte araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Aktivistler son dönemde de müzelerde sergilenen eserlere ellerini yapıştırmış, tablolara domates çorbası ve patates püresi fırlatmıştı.

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