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Dünya

Almanya Başbakanı Scholz: ABD, Trump döneminde de yakın bir müttefik olmaya devam edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'in Donald Trump'ın başkanlığında da Almanya'nın en yakın müttefiklerinden biri olmaya devam edeceğini söyledi.

Bahattin Gönültaş  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Almanya Başbakanı Scholz: ABD, Trump döneminde de yakın bir müttefik olmaya devam edecek Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Scholz, WEF'in kurucusu Klaus Schwab ile birlikte gerçekleştirilen özel oturumda konuştu.

Scholz, Trump yönetiminde ülkesi ile ABD ilişkilerinin potansiyeli konusunda iyimser olduğunu dile getirerek, "ABD bizim Avrupa dışındaki en yakın müttefikimiz. Ve bunun böyle kalmasını sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım.” ifadesini kullandı.

"Sosyal medyanın ışığında sürekli bir sinir krizinin eşiğinde olan bir dünyada, soğukkanlı kafalara ihtiyaç olduğunu" vurgulayan Scholz, "Washington'daki her basın toplantısı, her tweet bizi hararetli, varoluşsal tartışmalara sürüklememeli. Bu, dün Washington'da gerçekleşen hükümet değişikliğinden sonra da geçerlidir.” dedi.

"Biz Avrupalılar kendi içimizde güçlü olmalıyız"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa ve ABD arasındaki işbirliğinin dünya çapında barış ve güvenliğin yanı sıra ekonomik refah için de önemli olduğunu ifade ederek, Avrupa'nın kendine daha fazla güvenmesi gerektiğini vurguladı.

Scholz, "Biz Avrupalılar kendi içimizde güçlü olmalıyız. Kendi aramızda ve dünya çapındaki ortaklarımızla birlikte hareket etmeliyiz. Daha rekabetçi ve daha dirençli olmalıyız ve bunu yapmak için gereken her şeye sahibiz." dedi.

Scholz, Trump yönetiminin gelecek yıllarda enerji ve iklim politikası, ticaret politikası, dış politika ve güvenlik politikası ve diğer pek çok alanda dünyayı "diken üstünde" tutacağını belirterek, "Başkan Trump tüm bunları dün açıkladı ve biz tüm bunlarla başa çıkabiliriz ve çıkacağız." ifadesini kullandı.

Dünyada "barış ve güvenlik" konularında saydamlığa ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu belirten Scholz, "Uluslararası düzenin en temel ilkelerini korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ve en temel ilke de sınırların dokunulmazlığıdır. Bu her zaman ve her yerde geçerlidir. Bu ilkeyi sorgulayan herkes bir bütün olarak uluslararası düzeni sorgular." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bir soru üzerine Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, Donald Trump'ın dün gerçekleşen yemin töreninde Trump destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen el hareketine ilişkin de "aşırı sağcı görüşler için kullanıldığında ifade özgürlüğünü" desteklemediğini söyledi.

Scholz, “Avrupa'da ve Almanya'da ifade özgürlüğümüz var. Herkes istediğini söyleyebilir, milyarder bile olsa. Kabul etmediğimiz şey ise bunun aşırı sağcı pozisyonları desteklemek anlamına gelmesidir." ifadesini kullandı.

Musk'ın Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı el hareketi internette Nazi selamına benzetilmişti.

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