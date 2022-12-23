Dolar
18.66
Euro
19.81
Altın
1,794.90
ETH/USDT
1,221.00
BTC/USDT
16,825.00
BIST 100
5,447.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Bağımlılıkla Mücadele İş Birliği Protokol İmza Töreni'nde konuşuyor.
logo
Dünya

Almanya AB'den Twitter için gerekli düzenlemelerin incelenmesini istedi

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın Twitter'a daha sıkı düzenlemeler getirilmesi için incelemeler yapılmasını istediği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 23.12.2022
Almanya AB'den Twitter için gerekli düzenlemelerin incelenmesini istedi

Berlin

Alman medyasının Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sven Giegold'ün AB Komisyonu'na yazdığı mektuba dayandırdığı haberlerde, Twitter'daki son düzenlemelerin, ani değişikliklerin ve keyfi uygulamalarını büyük bir endişeyle takip edildiği aktarıldı.

AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager ve İç Pazar Komiseri Thierry Breton'a gönderilen mektupta, AB'nin Twitter için bir "eşik bekçisi" ya da "kontrol modulü" belirlemesi için gerekli incelemelerin bir an önce yapılmasının istendiği belirtildi.

Giegold'un mektubunda, "Neredeyse her saat değişen şartlar ve koşullar, bağlantıya getirilen geniş kapsamlı kısıtlamalar için düzensiz gerekçeler ve gazetecilerin hesaplarının engellenmesi sadece rekabet özgürlüğünü tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda demokrasi, ifade özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve basın özgürlüğü için de risk oluşturuyor" ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Almanya'da Tekel Komisyonu Başkanı Jürgen Kühling de Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Elon Musk'ın ve Twitter şirketinin son günlerdeki son derece rahatsız edici davranışları büyük endişe kaynağıdır. Twitter gibi platformlar demokrasi için o kadar büyük önem taşıyor ki, keyfi kurallarla kontrol edilemezler" diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da önceki gün Twitter'ın, aralarında The New York Times, Washington Post, CNN ve Voice of America muhabirlerinin de bulunduğu bazı gazetecilerin hesaplarını askıya almasına tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Giresun'da yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi
Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder İspanya'da yakalandı
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü

Benzer haberler

Almanya AB'den Twitter için gerekli düzenlemelerin incelenmesini istedi

Almanya AB'den Twitter için gerekli düzenlemelerin incelenmesini istedi

Almanya istihbarat servisinde çalışan bir kişi Rusya için casusluk yapmaktan tutuklandı

Almanya, vatandaşlarının aşılanması için BioNTech aşılarını Çin'e yolladı

Rusya: Zelenskiy'nin görüşmeleri, Ukrayna ile ABD'nin barış istemediğini gösterdi

Rusya: Zelenskiy'nin görüşmeleri, Ukrayna ile ABD'nin barış istemediğini gösterdi
Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı

Almanya'da Türk vatandaşının cenazesinin yakıldığı ortaya çıktı
Twitter, Avusturyalı aşırı sağcı siyasetçinin hesabını nefret söylemi nedeniyle kapattı

Twitter, Avusturyalı aşırı sağcı siyasetçinin hesabını nefret söylemi nedeniyle kapattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet