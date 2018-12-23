Alman mahkemesinin 'İslam din dersi kararı'na bozma

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Alman Federal İdare Mahkemesi, iki İslami çatı kuruluşunun, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki kamu okullarında "İslam din dersi veremeyeceği" yönündeki mahkeme kararını bozdu.

Almanya'daki Müslüman cemaatlerin içinde yer aldığı İslami çatı kuruluşları Almanya İslam Konseyi (Islamrat) ve Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) lehine karar veren mahkeme, konunun yetkililerce yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, bu kararıyla Münster Yüksek İdare Mahkemesinin geçen yıl kasımda verdiği, söz konusu kuruluşların "İslam din dersi veremeyeceğine" yönelik kararı bozdu.

Islamrat Başkanı Burhan Kesici, yaptığı yazılı açıklamada, KRV eyalet hükümetinin Federal İdare Mahkemesinin anayasal zeminde çizdiği bu karara uymak zorunda olduğunu bildirdi.

Kesici, "Mahkeme, bu kararla KRV hükümetinin engelleyici tavrından vazgeçmesi yönünde açık sinyal verdi. Söz konusu karar, aynı zamanda siyasetçilere şimdiye kadarki tavrını gözden geçirmesi için bir uyarı niteliğinde. İslam din dersinden İslami cemaatlerin sorumlu olması, buradaki Müslüman aileler açısından önemli bir konu." ifadelerini kullandı.

Islamrat Genel Sekreteri ve İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreter Yardımcısı Murat Gümüş de 20 yıldır verilen hukuk mücadelesinin sonunda bu kararın KRV eyaleti başta olmak üzere Almanya'daki Müslüman cemaatlerin, Anayasal Din Hukuku'na uygun ve kendi öz tanımları uyarınca kabul görmeleri için tarihi fırsat olduğunu vurguladı.

Gümüş, "Müslüman cemaatlerin, Anayasal Din Hukuku kapsamında sahip olmaları gereken hakları, son yıllarda konjonktürel gelişmelere dayandırılarak erteleniyor. Mevcut durumda İslam Konseyi, anayasanın ortaya koyduğu tüm kriterler açısısından çok açık şekilde dini cemaat. Eyalet yetkilileri ise bu gerçeği kabul etmek ve bununla bağlantılı hakları teslim etmek konusunda ne yazık ki isteksiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüş, şunları kaydetti:

"Seneler önce tamamlanan bu raporun sonuçları kamuoyuyla paylaşılmıyor. Bütün bu süreçte İslam Konseyi olarak biz, dini cemaat statümüzle Müslüman cemaatin ihtiyaçlarını anayasaya uygun şekilde karşılayabilmek adına normalleşme çağrısı yaptık. Federal İdare Mahkemesinin son kararı, bu çağrıyı güçlendiren bir karar. Müslümanların zaten sahip olduğu hakların teslimi için mahkemelerin karar vermesi gerekmemeli. Bu husustaki süreç, cemaatlerle devlet yetkilileri arasında yapıcı iletişim zemininde çözülmeli. Bu açıdan konsey olarak eyalet hükümetine çağrımız, Müslümanların haklarının teslimi yönünde."

"Federal İdare Mahkemesinin kararını olumlu karşılıyoruz"

ZMD Başkanı Aiman Mazyek de İslam din dersi konusundaki mücadelenin 1994'ten bu yana devam ettiğini hatırlatarak, amaçlarının kurum olarak anayasaya uygun şekilde din dersi vermek olduğunu ifade etti.

Mazyek, "Federal İdare Mahkemesinin kararını olumlu karşılıyoruz ancak bundan sonra konuyu şekillendirmek siyasetçilere kalmıştır. 1994'ten beri İslami din eğitimi vermek için mücadele ediyoruz. Bu konuda topluma karşı sorumluluğumuz var." görüşünü paylaştı.

Ülkede en fazla Müslüman nüfusun yaşadığı KRV eyaletinde İslam din dersleri dini cemaatler tarafından verilemiyor. Bunun yerine "Beirat" olarak adlandırılan Danışma Konseyi, eyaletteki din derslerinden sorumlu bulunuyor. Geçici olarak uygulanan bu modelin 2019'da revize edilmesi bekleniyor.

Muhabir: Mesut Zeyrek