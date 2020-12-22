Euro
9.31
Dolar
7.66
BIST 100
1,404.97
Altın
1,864.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Alman belediye başkanından yardımsever Türk gençlerine övgü

Almanya'nın Saarland eyaleti Völklingen beldesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Selimiye Camisi gençlik kolu üyeleri, Regenbogen İlkokuluna 5 bin avro bağışladı.

Mesut Zeyrek   | 22.12.2020
Alman belediye başkanından yardımsever Türk gençlerine övgü

Köln

"Açık Cami Günü ve Kültürler Haftası" etkinliklerinde caminin gençlik kolunun başlattığı "Bir iyilik yap" başlıklı yardım kampanyası çerçevesinde elde edilen gelir, düzenlenen törenle teslim edildi.

Völklingen Belediye Başkanı Cristiane Blatt, törende yaptığı konuşmada, caminin gençlik kolu üyelerinden övgüyle bahsederek, pırıl pırıl gençlerin insanlık için bir şans olduğunu söyledi.

Gençlerin çalışmalarını yakından takip ettiğini, bundan sonra yapacakları projelerde de destekçileri olacağını ifade eden Blatt, "Gençlerin anlamlı kampanyasından etkilendim. Bu ilk olmayacak, gençlerin pek çok güzel işler yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Okul Müdiresi Petra Pitillo, gençleri Türkçe selamlayarak başladığı konuşmasında, "Okulun hem öğretmenleri hem de öğrencileri olarak bizlere böylesine anlamlı bir bağışla desteklediği için Selimiye Camisi'ne minnettarız. Bağış okulun oyun alanı için, yeni oyun ekipmanı ve eğitim materyalleri için kullanılacak. Pandemi süreci sona erince hep birlikte yeni oyun alanımızda güzel bir program yaparız." dedi.

Selimiye Camisi Dernek Başkanı Kamuran Başpınar da dernek olarak yaptıkları çalışmalara değinerek, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca Kovid-19'da ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e yükseldiğini açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 628 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 691 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya'nın salgın planının güncel olmadığını belirten İtalyan doktor DSÖ'den baskı gördüğünü savundu

Benzer haberler

Alman belediye başkanından yardımsever Türk gençlerine övgü

Alman belediye başkanından yardımsever Türk gençlerine övgü

Almanya'da cami duvarına sprey boyayla haç çizildi, karalama yapıldı