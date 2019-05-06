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Dünya

Aljazeera'dan Anadolu Ajansı'na destek

Katar merkezli Aljazeera Medya Ağı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıyı "gerçeklerin üzerini örtme girişimi" olarak nitelendirdi.

Serdar Bitmez,Safiye Karabacak   | 06.05.2019
Aljazeera'dan Anadolu Ajansı'na destek

Doha

Katar merkezli Aljazeera Medya Ağı'ndan "Gazze'deki AA ofisinin hedef alınması, çatışma bölgelerinden haberlerin aktarılması sırasında medya kuruluşlarının karşılaştığı zorlukları ve tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşananlar gerçeklerin üzerini örtme ve gazetecilerin bölgede olup bitenleri aktarmasını engelleme girişimidir." açıklaması yapıldı. 

Aljazeera Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, basın özgürlüğünü savunan tüm kurum ve örgütleri, gazetecilerin ve basın kuruluşlarının hedef alındığı tüm saldırıları kınama ve basın mensuplarının korunmasını talep etme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıya tepki gösterilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'deki AA ofisinin hedef alınması, çatışma bölgelerinden haberlerin aktarılması sırasında medya kuruluşlarının karşılaştığı zorlukları ve tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşananlar gerçeklerin üzerini örtme ve gazetecilerin bölgede olup bitenleri aktarmasını engelleme girişimidir."

Şeffaf bir şekilde habere ulaşmanın, dünyanın her yerinde herkesin temel hakkı olduğu inancının dile getirildiği açıklamada, tüm hükümetler ve silahlı gruplara, çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecileri koruma ve basın kuruluşlarını hedef almayı durdurma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya dün en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

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