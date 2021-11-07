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Dünya

Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Cengic vefat etti

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Cengic 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Lejla Biogradlija   | 07.11.2021
Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Cengic vefat etti

Saraybosna

İzetbegoviç ile Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından olan Cengic'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, cenaze namazının yarın başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kılınacağı bildirildi.

Bosna Hersek'te Genç Müslümanlara yönelik davada İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak 9 yıl hapse mahkum edilen Cengic, 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında önemli görevler üstlendi.

Cengic, Bosna Hersek İslam Birliği'nde meclis başkanı olarak görev yapmıştı.

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