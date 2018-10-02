Alibaba'nın kurucusundan 'ticaret savaşı' açıklaması

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşından herkesin zarar görebileceği uyarısında bulundu.

CENEVRE

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, eğer bir çözüm bulunmazsa, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının herkese zarar verebileceğini söyledi.

Ma, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü seminerinde yaptığı konuşmada, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının 20 yıl sürebileceğini belirtti.

Ma, bu duruma bir çözüm bulunmazsa bu savaştan herkesin zarar görebileceğini kaydetti.

Ticaretin bitmesiyle bazen savaşların başladığını dile getiren Ma, "Ticaret, savaşı durdurmak için bir yol. Ticaret, güveni inşa etmek için bir yoldur. Birbirine savaş açmak için bir silah değildir." ifadesini kullandı.

Alibaba'nın kurucusu Ma, iş dünyasının "savaşa değil ticarete ihtiyacı olduğunu" vurguladı.

Alibaba'dan geçen ay yapılan açıklamada, Jack Ma'nın şirketteki yönetim kurulu başkanlığını 10 Eylül 2019'da Alibaba’nın üst düzey yöneticisi Daniel Zhang’a bırakacağı duyurulmuştu.

Muhabir: Emel Öz Gözellik