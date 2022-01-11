Alaska'da 6,8 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
İstanbul
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Nikolski bölgesinin 71 kilometre güneydoğusu olan 6,8 büyüklüğündeki depremin, 22,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.