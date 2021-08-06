Euro
10.13
Dolar
8.57
BIST 100
1,435.30
Altın
1,801.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Alaska'da 3 yanardağdan biri lav diğerleri kül püskürttü

Alaska’nın uzak bölgelerinde bulunan 3 yanardağdan birinin lav ve diğer ikisinin ise buhar ve kül püskürttüğü bildirildi.

İdris Sülün   | 06.08.2021
Alaska'da 3 yanardağdan biri lav diğerleri kül püskürttü

İstanbul

Alaska Volkan Gözlemevinin aktardığı bilgilere göre, üç farklı bölgedeki Pavlov, Büyük Sitkin ve Semisopochnoi aktif yanardağları kül veya lav üretti.

Web kameralarından elde edilen görüntülerde, Pavlov Yanardağı'ndan düşük seviyeli kül bulutlarının açığa çıktığı görüldü. Bunun üzerine gözlemevi, yanardağın tehdit seviyesini "sarı"dan "turuncu"ya yükselterek kül patlamalarının devam ettiğini göstermiş oldu.

Alaska’nın Aleutian Adaları'ndaki aktif ve hareketsiz volkanlar yayındaki en aktif yanardağlarından biri olarak kabul edilen Pavlov volkanına en yakın yerleşim yerinin yaklaşık 56 kilometre güneybatıdaki Cold Bay topluluğu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Pavlov yanardağı en son 2016'da harekete geçerek, Nelson Lagoon bölgesine kül bırakmıştı.

Ada topluluğundan kişiler, gözlemevine, Büyük Sitkin Yanardağı'ndan lav aktığı bilgisini verdi, daha sonra web kamera görüntüleriyle de bu bilgi doğrulandı.

Alaska Volkan Gözlemevinden Jeolog Chris Waythomas, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar volkanların yakınında bulunan topluluklardan hiçbirinin etkilenmediğini belirtti.

Kül bulutlarının, yanardağın zirvesinin hemen üzerinde yükseldiğini aktaran Waythomas, dağılmadan önce yaklaşık 9,7 kilometre güneye doğru sürüklendiğini ifade etti.

Waythomas, Aleutian Adaları'nın batı ucundaki ıssız bir adada bulunan Semisopochnoi Yanardağı'nın aralıklı olarak patladığı ve kül bulutu ürettiğini de kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Anayasa Konseyinin tartışmalı Kovid-19 yasasını onaylaması protesto ediliyor
BM: Dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç var
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Alaska'da 3 yanardağdan biri lav diğerleri kül püskürttü

Alaska'da 3 yanardağdan biri lav diğerleri kül püskürttü

Alaska'da gezi uçağı düştü: 6 ölü

ABD'li şirketler Kovid-19'un Delta varyantı nedeniyle ofise dönüş tarihlerini ertelemeye başladı

ABD'nin California eyaletindeki yangında tarihi kasaba yok oldu

ABD'nin California eyaletindeki yangında tarihi kasaba yok oldu
ABD'den İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye 'diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme' çağrısı

ABD'den İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye 'diplomasiye ve nükleer müzakerelere dönme' çağrısı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi

ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi