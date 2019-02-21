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Dünya

Al Jazeera Balkanlar'ın belgesel festivaline başvurular başladı

Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Belgesel Festivali'ne başvurular 10 Mayıs'a kadar sürecek

Dejan Maksimoviç,Lejla Bıogradlıja  | 21.02.2019
Al Jazeera Balkanlar'ın belgesel festivaline başvurular başladı

Saraybosna

Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Belgesel Festivali'ne (AJB DOC) başvurular başladı.

Al Jazeera Balkanlar'dan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 20-24 Eylül tarihleri arasındaki festivale, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış 22 ila 52 dakika uzunluğundaki belgesel filmler için, 10 Mayıs'a kadar başvurulabileceği belirtildi.

Başvuruların tüm ülkelere açık olduğu vurgulanan açıklamada, "Festival, Al Jazeera Balkanlar'ın uzun yıllardır devam ettirdiği belgesel yayınının devamı niteliği taşımaktadır. Amacımız, insani değerleri yansıtan yapımlara destek olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Başvuruların festivalin resmi internet sitesi www.ajbdoc.ba üzerinden yapılabileceği kaydedilen açıklamada, yarışmalı bölümün dışında, ayrıca 7 belgesel filmin de izleyiciyle buluşacağı aktarıldı.


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