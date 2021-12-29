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Dünya

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 29.12.2021
Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.07'de merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği, merkez üssünün ise Muğla'nın Datça ilçesine 383,84 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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