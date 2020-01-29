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Dünya

Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 29.01.2020
Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 77,59 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 152,97 kilometre açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Deprem, yaklaşık 53 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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