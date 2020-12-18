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Dünya

Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü.

Sarp Özer,Murat Özgür Güvendik   | 18.12.2020
Akar ve Çavuşoğlu, Kiev'de Kırım Tatar temsilcileriyle görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş / AA

KİEV

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşları ile yapacakları "2+2" formatındaki toplantıya katılmak ve çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Kiev'e geldi.

Kırım Tatar temsilcileri ile de görüşen Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, bu kapsamda Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov ile Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz ile bir araya geldi.

Görüşmeye, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cebbarova, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere de katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretinde Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Kırımoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Cebbar ile Ukrayna Parlamentosu milletvekilleri Rüstem Umerov ve Ahtem Çiygöz’le görüştüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu paylaşımında "Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımayacağız. Kırım Tatar Türk kardeşlerimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

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